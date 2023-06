HBC 2 wint duel met SV Hoofddorp 2

In deze telefoon­cel bel je overleden dierbaren: ‘Alleen al zijn nummer draaien, tranen’

Even praten met je geliefde die er niet meer is. Het kan met de Telefoon van de Wind. Mieke van der Meer is initiatiefnemer van de eerste Telefoon van de Wind in Nederland. Inmiddels vormen vier telefoons in Nederland ‘een liefdevol netwerk van niet aangesloten telefoons’. ,,Het feit dat je in gesprek gaat met iemand en veronderstelt dat je echt contact maakt, dat emotioneert.”