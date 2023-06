Kans op helder weer in Haarlemmermeer vanochtend

Milieuorga­ni­sa­tie: omwonenden Tata Steel starten rechtszaak tegen provincie

Omwonenden van Tata Steel starten vrijdag een nieuwe rechtszaak tegen de provincie Noord-Holland, meldt milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) in een persbericht. De bewoners vinden dat de provincie onvoldoende grenzen stelt aan de vervuiling in de omgeving.