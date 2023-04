KLM laat periode met coronasteun definitief achter zich: ‘Wij zijn de Nederlandse staat dankbaar’

Voetbal totaal Ambulance voor doelman, eerste degradant, kampioen verliest en dit gebeurde er nog meer op de voetbalvel­den

Voor keeper Micheal Kneulman en Kickers’69 was het geen weekend om aan terug te denken. Kneulman keeper bij Woubrugge moest snel het veld ruimen, zijn schouder schoot uit de kom. Kickers’69 is definitief gedegradeerd, zij verloren thuis van LSVV'70. Lees hier alles over de afgelopen speelronde in het amateur voetbal.