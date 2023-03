Man ernstig gewond bij val van dak Schiphol Plaza, traumahelikopter geland

Dorp omarmt al een jaar de oorlogs­vluch­te­lin­gen (en helpt tussendoor Maria (97) aan een traplift)

Misschien is het wel de meest warme en liefdevolle plek in het Groene Hart. In Woubrugge lopen ze, inmiddels al een jaar, het vuur uit de sloffen voor een groep Oekraïense oorlogsvluchtelingen.