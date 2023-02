Man met wapens aangehouden bij Schiphol, hond opgevangen door Koninklijke Marechaussee

Persoonlij­ke sieraden voor Rita Ora en Sylvie Meis: ‘Twinkeling Twins’ Vedder & Vedder veroveren Amerika

Hun gepersonaliseerde sieraden worden gedragen én gepromoot door BN’ers en wereldsterren als Rita Ora, Carice van Houten en Sylvie Meis. En sinds een maand staat de tweeling Vedder & Vedder - als enige Nederlandse ondernemers - in de Amerikaanse Forbes 40 Under 40-lijst. ,,We zien er nu misschien glamourous uit, maar we liggen nog regelmatig in joggingbroek op de bank bij onze ouders in Nijkerk.”

