Provincie Noord-Holland ziet ruimte voor twee nieuwe zonneparken bij Schiphol

Katapult van elf meter hoog en kasteelto­rens: deze dorpen gaan duizend jaar terug in de tijd

Kasteeltorens, een katapult van elf meter hoog en honderden middeleeuwse vlaggen. Wie deze week in Rijpwetering of Oud Ade komt, zal zich even achter de oren krabben. Ben ik duizend jaar teruggereisd in de tijd? Nee, de Middeleeuwse Feesten zijn voor het eerst sinds 2009 weer uitgebroken in de dorpen. En vrijwel alle bewoners doen daaraan mee.