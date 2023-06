Sterftecijfer in Haarlemmermeer onder landelijk gemiddelde

Minder drugskoe­riers op Schiphol aangehou­den

Het aantal drugsmokkelaars dat is aangehouden op Schiphol is vorig jaar gedaald naar 348. Een jaar eerder waren dat er 412. In vier jaar tijd is het aantal aangehouden drugskoeriers met ruim 35 procent afgenomen. Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee bevestigde vrijdag de dalende cijfers die het NPO Radio 1-programma Het Misdaadbureau van Omroep WNL had opgevraagd. De dalende trend is zo’n tien jaar geleden ingezet.