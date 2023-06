Vandaag helder weer in Haarlemmermeer

Onderhande­lin­gen over nieuw provincie­be­stuur Noord-Hol­land gaan goed: ‘We gunnen elkaar iets’

De onderhandelingen over een nieuw provinciebestuur in Noord-Holland ‘gaan best goed’, zegt BBB-fractievoorzitter Ingrid de Sain. ,,Over en weer is er veel respect. We gunnen elkaar iets. Dat is een mooie basis om tot een akkoord te komen”, schrijft De Sain in haar formatieblog.