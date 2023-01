Vluchten KLM vanaf Schiphol geannuleerd vanwege staking luchthaven Berlijn

Achter­grond aanslagen Poolse supermark­ten blijft raadsel: ‘Zwijgrecht’

Het lijkt definitief een raadsel te blijven wie de opdrachtgever is geweest van de serie aanslagen op Poolse supermarkten eind 2020 en begin 2021. Het politieonderzoek heeft geen uitsluitsel gegeven en drie verdachten spraken maandag bij de start van hun strafzaak bij de rechtbank op Schiphol open over hun eigen aandeel, maar hielden hun kaken stijf op elkaar over hun opdrachtgever. ,,Zwijgrecht”, klonk het regelmatig.

17 januari