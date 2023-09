Zege SV Hoofddorp 35+1 op FC VVC 45+1

Kerk voelt zich benadeeld: ‘Als je thuis Oekraïners opvangt krijg je energiekos­ten vergoed, wij niet’

Waarom krijgt de een die vluchtelingen opvangt wel compensatie voor een torenhoge energierekening en de ander niet? Een kerk in Alphen is hier tegen in beroep gegaan. Ook elders blijken lang niet altijd heldere afspraken te zijn.