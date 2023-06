Zege voor VOC 2 in uitwedstrijd tegen SV Hoofddorp 2

Wereldbe­roemd topstuk op transport naar Gouda: opperste concentra­tie en fluwelen handschoe­nen

Het uitladen op straat mocht niet worden gefotografeerd. En pas zodra het ingepakte werk binnen was, mocht de verslaggever zijn werk doen, zolang hij niemand hinderde in de concentratie. Het wereldberoemde Portret van een meisje in het blauw werd maandagochtend opgehangen in Museum Gouda.