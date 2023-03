Auto belandt in sloot bij Oudenbosch en verliest bumper, bestuurder raakt niet gewond

Weinig belangstel­ling voor starterswo­nin­gen in Oudenbosch: ‘Tegenval­ler, maar we hebben een plan B’

OUDENBOSCH - Zijn de twee woningen aan de Brouwerijstraat toch te duur of hebben ze een slechte reputatie? Wat de reden ook is: er is opvallend weinig belangstelling voor de twee startershuizen in Oudenbosch die de gemeente wil verkopen.