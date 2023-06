Bewolkte dag in Halderberge

Amber zit in een rolstoel, maar doet mee aan triatlon: ‘Bij de schoenen­wis­sel kan ik tijd winnen’

OUD GASTEL - In haar wetsuit, zwarte badmuts en donkere zwembril valt Amber Mathijssen (22) nauwelijks op tussen alle proefzwemmers die woensdagavond in de Vliet duiken. Al is haar deelname aan de triatlon best een prestatie, want zij doet het in een rolstoel.