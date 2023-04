Brandweer Oud Gastel wil meer mensen besmetten met het ‘brandweervirus’

Stoempen in de Hel van West-Bra­bant: fiets je eigen Pa­rijs-Rou­baix over deze regionale kasseistro­ken

WOENSDRECHT/DONGEN - Pijnlijke polsen, handen vol blaren en een zere rug... Fietsen over kasseien is een marteling. Dit weekend is dé kasseiwedstrijd van het jaar: Parijs-Roubaix, niet voor niets beter bekend als de Hel van het Noorden. Ook in West-Brabant kunnen wielerfanaten terecht om te stoempen op de gevreesde kasseistroken. Dit is de Hel van West-Brabant.