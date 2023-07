Deze superduurzame woningen in Bosschenhoofd bestaan nog niet, maar kunnen al wel een prijs winnen

Weekend lang koersen, steppen en rennen op de Kaai voor Giro de KiKa

ROOSENDAAL - Een bizar toeval. Op de dag dat voorzitter Gijs de Bot van het Wielerweekend Roosendaal in juni de Passo dello Stelvio in Italië op fietste om geld op te halen voor Giro de KiKa, kreeg het 6-jarige kindje van een vriend van hem een stamceltransplantatie in de strijd tegen acute leukemie.