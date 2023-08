Eindelijk antwoord op de vraag: 'Wat is kunst?’ Twee weekenden Kunst en Atelierroute in Halderberge

Dood 44-jarige Poolse vrouw in Roosendaal: politie houdt sterk rekening met misdrijf

ROOSENDAAL - De Poolse vrouw die vorig weekend werd aangetroffen in Roosendaal is mogelijk door een misdrijf om het leven gekomen. Daar houdt de politie ‘sterk rekening mee’. Er is een grootschalig onderzoek ingesteld.