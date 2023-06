Geen onderdak vluchtelingen in Bovendonk Hoeven: ‘Gemeenschap niet zwaarder belasten’

HOEVEN - Er komt geen vluchtelingenopvang in voormalige seminarie Bovendonk in Hoeven. Het COA had dit gebouw op het oog als een kansrijke locatie, maar daar heeft Halderberge een stokje voor gestoken.