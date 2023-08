Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Halderberge vandaag

Verkeersre­ge­laars staan deze dagen urenlang in de regen: ‘Wij kijken nooit op Buienradar’

ETTEN-LEUR - Hoe erg is het om in de buitenlucht te werken nu het al dagenlang nat, grijs en grauw is? Verkeersregelaars Martin Jaspers en Corné Roks trotseren moeiteloos de regen. ,,Liever dit dan 38 graden.”