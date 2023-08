Jong en woningzoe­kend: ‘Als alleen­staan­de sta ik nog steeds buitenspel, ondanks mijn opleiding en salaris’

ETTEN-LEUR – Het nieuws is allesbehalve hoopgevend: Etten-Leur meldt ‘een dipje’ in de oplevering van nieuwe en betaalbare woningen in de jaren 2024 en 2025. En het is voor jongeren nu al zo moeilijk aan een huis te komen. Waar liepen en lopen zij tegenaan? Ze vertellen het zelf.