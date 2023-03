Halderberge geeft groen licht voor hotel met 200 bedden

Bij de nieuwe kleding­bank Rucphen snijdt het mes aan meerdere kanten

RUCPHEN - Aan de Raadhuisstraat in Rucphen is deze week de kledingbank Rucphen in gebruik genomen. De wethouders Suzanne Breedveld en Laura Matthijssen trokken de strik open die toegang verschafte tot de nieuwe voorziening.