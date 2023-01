Halderberge helpt nestverlaters aan een koophuis met ruimere starterslening

Nieuw festival Undercover dit weekend voor het eerst in Roosendaal

ROOSENDAAL - Creedence Clearwater Revival, Beth Hart en Pearl Jam treden dit weekend allemaal op in kroegen in Roosendaal. Of nou ja; niet helemaal. Het nieuwe festival Undercover staat volledig in het teken van tribute-acts die in de huid van onder meer deze muzikale legendes kruipen.

10 januari