Halderbergse verenigingen krijgen geld voor hoge energierekening, zolang ze verduurzamen

Extreem verslaven­de ‘zombiedrug’ wint aan populari­teit: ‘Als het fout gaat, gaat het goed fout’

Flakka, een aan speed verwante designerdrug, is goedkoop, hevig verslavend en verwoest levens van gebruikers. De harddrug is ook in Nederland in opmars. ,,Je bent er de hele dag mee bezig. Juist daardoor functioneer je niet meer.”

15 januari