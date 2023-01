Hoofdstraat Hoeven groener en verkeersveiliger: ‘Niet alle plannen gelukt, maar wel veel’

Daarvoor sloeg wethouder Thomas Melisse onder toeziend oog van inwoners en andere betrokkenen nog één straatsteen in de grond, hij mocht letterlijk en figuurlijk het laatste puzzelstukje op zijn plaats leggen.

Auto's te gast

Al in 2018 ontstond het plan om de hoofdader door Hoeven opnieuw in te richten, om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in het dorp te verbeteren. En dat blijkt gelukt, denkt Jan Sips. Hij is voorzitter van het werkatelier, een groep van inwoners die met de gemeente mochten meepraten en denken over de toekomst van de Sint Janstraat. ,,Niet alles is gelukt, maar wel heel veel. Wij zijn heel tevreden.” Een kritiekpuntje van Sips is de tijd die het gekost heeft. ,,Vijf jaar is erg lang, dat zou van mij wel wat efficiënter hebben gemogen.”

In die jaren is talloze uren vergaderd en maanden gewerkt. Er is anderhalve kilometer riolering vervangen, er zijn dertig nieuwe lantaarns geplaatst en er is zo’n 18.000 vierkante meter nieuwe bestrating gelegd. Verder is het stukje tussen de Bovenstraat en Sprangweg voortaan een fietsstraat, wat inhoudt dat auto’s te gast zijn. De trottoirs zijn hier extra breed om voetgangers meer ruimte te geven.

Eindresultaat mag er zijn

Wethouder Thomas Melisse haalde woensdag nog even herinneringen op aan de eerste keer dat hij aandacht vroeg voor de weg. In een motie uit 2015. Zo lang heeft het proces dus geduurd. En dat vergde ook nogal wat geduld van de inwoners. ,,Maar het eindresultaat mag er zijn. De Sint Janstraat heeft een mooie make-over gekregen en de leefbaarheid en veiligheid in de straat is verbeterd.”