In de gemeente Halderberge is het aantal werklozen fors gedaald

Foutje! Stembureau in Helwijk vergeten, boze bewoners mikken stemkaart thuis in de kliko

ROOSENDAAL - Nelly van Wensen uit Helwijk is boos. Op de gemeente Moerdijk die heeft nagelaten een stembureau in te richten in het dorp. Ze is niet de enige. De bus die de gemeente naar het stembureau in Gebouw Irene in Willemstad laat rijden, blijft leeg.