Jan Mollen herbenoemd als wethouder: Halderbergse college weer compleet

Nieuw dancefesti­val Bad Rabbit in Roosendaal, van organisa­tie achter Oude Liefde Roest Niet

ROOSENDAAL - Een nieuw ‘sexy paasfeest’ voor jongeren in graffitihal The Loods in Roosendaal. Bad Rabbit is op eerste paasdag het nieuwste wapenfeit van organisator Focus Events, dat ook achter onder meer harddancefestival Oude Liefde Roest Niet zit.