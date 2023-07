Jan Mollen na ‘vijf fantastische maanden’ weg als wethouder, Patrick Schouw neemt zijn plek in

Hoe meer bier Oudenbosch drinkt, des te meer geld is er voor de basiliek

OUDENBOSCH - In bier- en delicatessenwinkel De Fenkel horen ze het een paar keer per week: ‘Hebben jullie ook bier uit Oudenbosch?’ ,,Dan moesten we altijd nee verkopen.” Niet meer. Vanaf nu heeft het dorp zijn eigen gerstenat: Basiliek Bier.