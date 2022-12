Jonathan (15) uit Oud Gastel is wereldkampioen freestyle voetbal: ‘Díé truc bezorgde me de winst’

‘De wolf? Een prachtig dier en een verrijking... maar niet overal’

KLUNDERT - Waar de een blij is met de terugkeer van de wolf, is de ander hem liever kwijt dan rijk. Volgens de Jagersvereniging is het onmogelijk om de wolf vrij zijn gang te laten gaan. ,,Maar we staan heus niet te popelen om hem te bejagen.”

22 december