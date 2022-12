Krakers maken plaats voor Johan Vlemmix in sterrenwacht Hoeven: ‘Ik ga hier zo mijn bed opmaken’

Na 63 jaar verkast Roosendaal­se verfhandel naar Tilburg: ‘Emotioneel, maar wel de beste keuze’

ROOSENDAAL - Hij zal in Roosendaal altijd ‘die jongen van de verfwinkel’ blijven, zegt Kristian Naalden. Maar vanaf vrijdag staat die winkel niet meer in zijn eigen stadje, maar in Tilburg. Verfwebwinkel.nl, voorheen Zuider Glas- en Verfhandel (ZGV), verhuist.

3 december