Mark Rutte bezoekt in Hoeven grootste VVD-afdeling van Nederland

Unitas’30 na strafschop­pen bij laatste zestien, Tholense Boys onderuit in slotfase

Bij het bekerduel tussen Papendrecht en Unitas’30 draaide het uit op strafschoppen. Na de reguliere speeltijd was het 0-0. In de beslissende penaltyserie trok de ploeg uit Etten-Leur de zege alsnog met 1-4 naar zich toe. Iets verderop in Papendrecht verloor Tholense Boys met 1-0 van derdeklasser Drechtstreek.