Markland College en SVM werken samen om technisch onderwijs naar hoger niveau te tillen

Katholieke en protestant­se kerk in Oud Gastel houden samen kerstmid­dag: ‘Kerst is meer dan samen eten’

OUD GASTEL - De Protestantse en Rooms-Katholieke Kerk in Oud Gastel houden zondag voor het eerst samen activiteiten rondom kerst. ,,We zijn wel verschillende kerken, maar we geloven op dezelfde manier.”

13 december