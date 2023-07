N640 tussen Oudenbosch en Etten-Leur na onderhoud weer open, maar ‘we zijn nog niet klaar’

update Tbs met dwang geëist tegen Roosenda­ler die Inez Weski en John van den Heuvel bedreigde

BREDA/ROOSENDAAL - Tegen de 45-jarige Roosendaler Paul S. die in 2021 misdaadverslaggever John van den Heuvel (‘met hakbijlen zijn we graag bezig’) en advocate Inez Weski (‘ze moet gaan uitkijken naar haar begrafenis’) zou hebben bedreigd, is woensdag bij de rechtbank in Breda tbs met dwangverpleging geëist.