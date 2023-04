Noah (8) maakt de terrasstoelen bij Blankershove schoon: ‘Zo krijgen arme mensen geld’

Vierde klasse B Volgend jaar nog competitie­voet­bal voor Noordhoek? Leegloop dreigt voor dorpsclub

SVC slaagde er al meer dan tien jaar niet in om Noordhoek in eigen huis te verslaan. Ook dit keer lukte het de club uit Standdaarbuiten niet om de fysiek sterkere ploeg van Jerry van Huuksloot op de knieën te krijgen. De derby eindigde in 1-1, een uitslag waar beide in degradatienood verkerende ploegen weinig mee opschieten. Bij Noordhoek vrezen ze sowieso voor het voortbestaan van competitievoetbal.