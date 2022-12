Notoire oplichtster Adriana J. (55) aangehouden bij woning in Breda, deed zich voor als neuroloog

Bij Homes Factory bouwen ze in twee maanden tijd twintig huizen: ‘Oplossen woningte­kort kan sneller en efficiën­ter’

KLUNDERT/PRINSENBEEK - Willen we de woningnood in Nederland oplossen, dan moet het roer om in de bouwwereld. Dat zegt Susanne Swinkels van Homes Factory, gespecialiseerd in het 3D-modulair bouwen. ,,Nog een wereld te winnen in de bouw”.

