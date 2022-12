Omar E. wil vrij na ongeluk met vier doden in Oud Gastel: ‘Verschrikkelijke zaak, maar geen criminele’

Nog voor pakjes­avond nam de Sint afscheid in Roosendaal, met wisselend succes

ROOSENDAAL - Sinterklaas heeft maandag nog een drukke dag voor de boeg, want dan is het pakjesavond. Maar tussen het inpakken en cadeautjes uitzoeken door maakte hij zondag even tijd om de kinderen van Roosendaal gedag te zeggen.

4 december