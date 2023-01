Overdekte jachthaven in Stampersgat wordt ‘twee keer zo duur, maar nooit last van neerslag’

met video Brand breekt uit in kledingwin­kel Oudenbosch: ‘Aanwijzin­gen voor brandstich­ting’

OUDENBOSCH - Een gapend gat in een kapotte ruit, zwartgeblakerde paspoppen liggen op de winkelvloer. Kledingzaak Ivory Fashion in de Professor Ginnekenstraat in Oudenbosch is in de nacht van woensdag op donderdag doelwit geweest van brandstichting. Volgens de politie zijn bij het pand twee verdachte personen gezien.

