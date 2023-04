Patrick Schouw wordt nieuwe wethouder in Halderberge: ‘Ik ben een verbinder’

Dreun voor familie: door blunder moet Spaanse justitie verdachten van verdwij­ning Jamal uit Roosendaal vrijlaten

ROOSENDAAL/MALAGA - Een enorme dreun voor de familie van Jamal B., de 32-jarige vader uit Roosendaal die in augustus 2020 in Marbella werd ontvoerd en sindsdien spoorloos is. Door een procedurefout heeft de Spaanse justitie vijf van de zes Franse verdachten, bekende gangsters, moeten vrijlaten. Ze kunnen nooit meer worden vervolgd.