Politie rolt ‘flinke hennepkwekerij’ op middenin Gastel, vier verdachten aangehouden

Kir Royal in Schijf heeft nieuwe eigenaar: ‘Ik heropen alles in de regio wat gesloten is’

SCHIJF - Liefhebbers van Oostenrijkse schnitzels kunnen halverwege mei weer terecht bij Kir Royal. Horecaondernemer Frank Bons is de nieuwe eigenaar van het restaurant in Schijf. ,,We gaan op de oude voet verder.”