Prikklocaties vertonen lege aanblik, maar het vaccineren gaat ook in 2023 door

Eigenaar afgebrande loodsen had panden niet verzekerd en draait op voor de schoonmaak­kos­ten

ZEVENBERGEN - De gemeente Moerdijk verhaalt de kosten van de schoonmaakoperatie in Bosselaar-Zuid op Ramon Fokker, de eigenaar van de afgebrande loodsen. Er is voor 500.000 euro beslag gelegd op onroerende zaken van de BV, waaronder het pand aan de Huizersdijk in Zevenbergen valt.

21 december