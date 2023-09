Plek voor iedereen op podium van Roosendaal Danst!: ‘De hoofdrol is voor iemand die niét kan dansen’

ROOSENDAAL - Jong of oud, prof of hobbyist: Roosendaal Danst! viert al tien jaar de volle breedte van de danswereld in de spoorstad. ,,Het is een haast megalomaan project geworden, maar het levert ook zóveel op.”