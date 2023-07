Overlast, zwerfafval en wildplas­sen: gastheren en -vrouwen moeten overlast Rembrandt­ga­le­rij tegengaan

ROOSENDAAL - Speciale gastheren en -vrouwen moeten de overlast bij de Rembrandtgalerij in Roosendaal terugdringen. Vooral in de zomer is het winkelcentrum in de Westrand nu een plek waar rondhangende mensen voor een nare sfeer zorgen.