Willem van Oranje legde minimaal 100.000 kilometer af: ‘Maar hij was soms maanden­lang onder de radar’

Zijn biografie over Willem van Oranje werd alom geprezen, nu komt René van Stipriaan met nieuw werk over de Vader des Vaderlands en vooral diens reizen. ,,Hij zat graag op hetzelfde dier, en haalde dan maximaal 40 kilometer per dag.’’