Zestiendui­zend vrachtwa­gens vol bagger moeten er uit Mark en Dintel gehaald, maar dan zijn ze weer goed bevaarbaar

HEIJNINGEN - Het is een eeuwige strijd tegen het slib. Er gaat geen jaar voorbij of waterschap Brabantse Delta is ergens wel in sloten of kreken aan het baggeren. De komende jaren wordt een inhaalslag gemaakt met de provinciale rivieren Mark en Dintel.