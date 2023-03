Thale (24) uit Stampersgat is professioneel danseres en treedt op bij The Masked Singer en Edsilia Rombley

jong inspireertSTAMPERSGAT - Van dansen in de Ziggo Dome tot regelmatig vliegen naar Spanje om op te treden in een dinershow. Thale Weisz (24) is op verschillende podia te vinden als professioneel danseres. In de competitieve wereld weet ze haar mannetje te staan. ,,Op het podium komt er een andere kant van me los.”