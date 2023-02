Van pastoor aan hijskraan tot op hol geslagen paarden: Hoeven geniet als vanouds op Super Tuesday

Vijf verdachten uit West-Bra­bant aangehou­den in groot onderzoek naar ketelbou­wer in pand Zevenber­gen

ZEVENBERGEN - Vijf verdachten uit West-Brabant zijn aangehouden in een langdurig onderzoek naar een ketelbouwer die in een pand in Zevenbergen actief was. De ketels werden gebruikt voor het produceren van synthetische drugs. De verdachten werden maandag en woensdag aangehouden door de politie.