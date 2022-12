Verbouwing nieuwe dorpshuis Hoeven weer een stap dichterbij

Kerstpara­de Sprundel ondanks de kou een groot feest

SPRUNDEL - ,,Fantastisch, geweldig dat we in Sprundel zoiets voor elkaar kunnen krijgen”, zei coördinator Jac van Trijp zaterdagavond aan het eind van de Kerstparade. En of de bezoekers het met hem eens waren? ,,Schitterend’, ‘heel mooi’ en ‘hartstikke gezellig’.

19 december