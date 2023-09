Alfred (51) uit Gramsbergen naast ‘Bruchterveld’ verdacht van tweede drugslaboratorium: ‘Ernstig bedreigd’

De 51-jarige Alfred van der V. uit Gramsbergen, die in juni bij de ontmanteling van een drugslaboratorium in Bruchterveld werd aangehouden, wordt ook verdacht van betrokkenheid bij een productielocatie in Nieuwlande. In die Drentse plaats, net over de grens met Overijssel, werden bij een inval in april van dit jaar grondstoffen en lege vaten aangetroffen.