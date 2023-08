Auto belandt op de kop in de sloot in De Krim, bestuurder naar ziekenhuis

indebuurt.nl Vanuit het hele land ging men vroeger naar dit Zwolse badhuis (maar zo ontspannen was het niet)

Weleens afgevraagd waarom de Badhuiswal op het Noordereiland de Badhuiswal heet? Precies, deze Zwolse straat is in 1860 vernoemd naar het vroegere geneeskundig badhuis dat op deze locatie gevestigd was. Vanuit het hele land kwamen mensen naar dit gezondheidshuis, maar of het echt ontspannen was, is de vraag.