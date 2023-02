Auto meerdere malen over de kop bij Hardenberg, bestuurder naar ziekenhuis

Vader uit Dedems­vaart vraagt aangifte tegen hem te doen vanwege misbruik baby: ‘Ik ben geen roofdier’

De 38-jarige vader uit Dedemsvaart stapte zelf naar een zorginstantie en vroeg ze om aangifte tegen hem te doen. Omdat hij over de schreef was gegaan met zijn toen 5 maanden oude kind, zei hij dinsdag op de strafzaak. ,,Mensen mogen best de waarheid weten, dat er geen ziek of gevaarlijk persoon zit in mij.’'

