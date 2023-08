Automobilist raakt twee bomen in De Krim en gaat gewond naar het ziekenhuis

Scholen in regio hebben grote moeite om vacatures in te vullen: ‘Vroeger waren er tientallen sollicitan­ten’

In de regio Midden-Nederland is het schooljaar deze week begonnen, maar niet zonder zorgen. Scholen hebben grote moeite om vacatures in te vullen. Als dat niet lukt met creatieve oplossingen, zijn ze aangewezen op detacheringsbureaus. ,,Het begint steeds harder te knijpen, ook buiten de grote steden.’’