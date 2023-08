Bewoners van De Eik in Slagharen gaan in cabriolet op weg naar geluk: ‘Dit was de middag van hun leven’

Treinen stoppen dit weekend minder in Olst en Wijhe door grote evenemen­ten: dit zijn de gevolgen in de regio

De Nederlandse Spoorwegen (NS) rijden het aankomende weekeinde met een andere dienstregeling. Dat heeft te maken met de F1 Dutch Grand Prix in Zandvoort, maar ook met evenementen als Ground Zero op Bussloo. Dat heeft onder andere gevolgen voor het oosten van het land. Want hierdoor rijdt bijvoorbeeld de intercity tussen Zwolle en Roosendaal dit weekeinde nog maar eenmaal per uur.